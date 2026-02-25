В Башкортостане отмечается День флага республики

Флаг Башкортостана – символ бескорыстной помощи, поддержки и взаимовыручки. Об этом говорят лидеры общественного мнения. Сине-бело-зеленый триколор с золотым цветком курая – знак готовности прийти на помощь в трудной ситуации.

Гуманитарные конвои с флагом Башкортостана доставляются не только в зону СВО, но и в Курскую, Белгородскую области. Башкортостан принимает активное участие в восстановлении разрушенных городов ЛНР. Флаг, принятый 25 февраля 1992 года, стал одним из символов единства народов России и Башкортостана.