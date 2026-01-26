В Башкирии автомобилист влетел в лошадей

В Абзелилиовском районе зафиксировали дорожно-транспортное происшествие с участием животных. Об этом рассказала глава администрации района.
Между населенными пунктами Самарское и Озерное водитель на «Мерседес» допустил столкновение с двумя лошадьми, которые вышли на проезжую часть. К счастью, люди не пострадали. Участники ДТП вызвали экстренные службы и не сбежали с места происшествия.
На животных не было чипов и светоотражателей. Табун загнали в пункт временного содержания. Специалисты провели чипирование лошадей на месте и взяли образцы крови погибших животных для экспертизы. В настоящее время полиция разыскивает владельца табуна.
Фото: глава администрации Абзелилиовского района.