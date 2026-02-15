Инспекторы выручили замерзающего автомобилиста в Башкирии

Накануне сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю, попавшему в беду на трассе. При обследовании дорог на 149 км автодороги Уфа — Инзер — Белорецк инспекторы заметили «Ладу Ниву» с включенным аварийным сигналом.

Водитель пояснил, что в условиях непогоды у автомобиля отказало газовое оборудование. Дальше двигаться самостоятельно он не мог.

Инспекторы Руслан Гадельшин и Булат Альмухаметов организовали буксировку машины. Они сопроводили «Ниву» до ближайшего автосервиса в селе Инзер, где специалисты устранили неполадку. После ремонта водитель продолжил путь.