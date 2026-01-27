В уфимском воздухе обнаружили опасные химические вещества

Специалисты Башгидрометцентра проверили качество атмосферного воздуха в Уфе. 23 и 25 января уровень загрязнения был определен как повышенный по концентрации сероводорода, изопропилбензола и этилбензола.

23 января в 07:00 на ул. Ульяновых, 57 зафиксировано превышение нормы сероводорода в 1,6 раза. В 13:00 на том же посту обнаружено превышение нормы изопропилбензола в 2,2 раза. 25 января в 07:00 там же выявлено превышение нормы этилбензола в 3,6 раза.