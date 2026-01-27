Снегопад в Москве может повлиять на расписание рейсов из Уфы

Аэропорт Уфы обратился к пассажирам с информацией о возможных изменениях в расписании. Причина — сложные метеоусловия в аэропортах московского авиаузла.

По данным пресс-службы воздушной гавани, из-за мощного снегопада, обрушившегося на Москву и область 27 января, возможны корректировки графиков вылетов и прилетов. За ночь в столичном регионе выпало около 20% месячной нормы осадков.