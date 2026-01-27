В Уфе женщина пыталась зарезать сожителя

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в августе прошлого года возлюбленные прекратили отношения, но женщина решила возобновить общение. Приехав к бывшему мужчине, она получила отказ. В порыве чувств женщина несколько раз ударила объект любви ножом по различным частям тела в присутствии маленького ребёнка. Мужчине удалось отобрать оружие, выбраться из квартиры и запереть там бывшую. Пострадавший остался жив.