В Уфе задержали несовершеннолетнего водителя

В Уфе вчера, 12 февраля, во время несения службы на улице Ахметова инспекторы обратили внимание на автомобиль «Джили». Как сообщили в Госавтоинспекции, за рулем иномарки оказался 17-летний подросток без водительских прав. Более того, автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке.

В присутствии матери и двух понятых подростка отстранили от управления, а машину отправили на спецстоянку.

На несовершеннолетнего составили административные протоколы. В отношении родителей материалы направлены в КДН, где будет решаться вопрос об их привлечении к ответственности за ненадлежащее воспитание.