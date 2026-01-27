В Башкирии застрял автомобиль с пятью пассажирами

В ночь на 27 января в Центр обработки вызовов Системы-112 из Зианчуринского района поступило сообщение о застрявшем в поле легковом автомобиле, в котором находилось 5 человек.

К счастью, люди смогли выбраться из машины самостоятельно и не нуждались в помощи экстренных служб.

Специалисты Госкомитета РБ по ЧС рекомендуют водителям перед дальней поездкой проверить прогноз погоды и состояние дорог, зарядить телефон и взять зарядное устройство, а также сообщить близким маршрут и предполагаемое время прибытия.