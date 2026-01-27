Хореографический колледж Уфы стал лауреатом премии «Душа танца»

Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева стал лауреатом премии «Душа танца». Эта награда присуждается музыкантам, постановщикам и дирижерам редакцией издательства «Балет». В этом году она впервые была вручена четырем хореографическим учреждениям России, среди которых и башкирское училище.