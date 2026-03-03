Глава Башкирии пожелал удачи участникам премии «Служение»

Пять проектов из Башкортостана претендуют на победу во Всероссийской муниципальной премии «Служение». Ее организатором является Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке Администрации Президента страны. О старте народного голосования за лучшие инициативы сообщил Радий Хабиров. Оно проходит на портале Госуслуг до 6 апреля.