Глава Башкирии пожелал удачи участникам премии «Служение»

Пять проектов из Башкортостана претендуют на победу во Всероссийской муниципальной премии «Служение». Ее организатором является Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке Администрации Президента страны. О старте народного голосования за лучшие инициативы сообщил Радий Хабиров. Оно проходит на портале Госуслуг до 6 апреля.
В этом году на высшую муниципальную награду претендуют специалист отдела ГО и ЧС Динара Габдрахимова из Туймазинского района, депутат Гафуровского сельсовета Туймазинского района Ринат Гарифуллин, глава администрации Уфимского района Николай Ельников, директор уфимского дома культуры «Ядкарь» Валентина Урлапова, главврач ГКБ №1 города Стерлитамака Ильшат Яппаров. Глава республики пожелал им победы в конкурсе.