Стали известны подробности убийства младенца в Уфе

Следственный отдел по Октябрьскому району сообщил подробности убийства младенца его собственной матерью в Уфе. 29-летней жительнице города предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, находившегося в беспомощном состоянии.

По версии следствия, трагедия произошла 25 января. В тот день плач дочери стал раздражать женщину, и она задушила ее. Проведенным комплексом следственных действий установлена ее причастность к преступлению.

Как сообщает «Башинформ», женщина, предварительно, «была не в себе». Она проживала с ребенком у родственников и, по некоторым данным, жаловалась на усталость от ухода за младенцем. Когда девочка в очередной раз начала капризничать, мать попыталась ее успокоить, стала трясти, а затем сдавила ей шею руками. Увидев, что дочь не подает признаков жизни, женщина вызвала скорую помощь, однако медики констатировали смерть ребенка.

Изначально уфимка пыталась представить произошедшее как несчастный случай, но правоохранители обнаружили на теле девочки следы насильственной смерти. Обвиняемой предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу для установления ее вменяемости в момент совершения преступления. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.