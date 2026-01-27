В Уфе обсудили благоустройство общественных пространств

Благоустройство улиц и обновление исторических зданий Уфы обсудили на «Часе общественных пространств». Мэр столицы Ратмир Мавлиев сообщил, что в 2024 году отремонтировали фасады 19 объектов культурного наследия, ещё четыре здания обновили в 2025 году. В этом году в планах – завершить восстановление двух объектов.
По программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроят сквер имени Зорге и сквер Памяти в Калининском районе Уфы, обновят парк Ленина, скверы Дзержинского и Мидхата Шакирова, лесопарковую зону в Баланово Дёмского района. Кроме того, в историческом центре Уфы продолжат реализацию масштабного проекта по обновлению тротуаров. Под землю переместят сети электроснабжения, что положительно скажется на эстетике территорий.