В Уфе обсудили благоустройство общественных пространств

Благоустройство улиц и обновление исторических зданий Уфы обсудили на «Часе общественных пространств». Мэр столицы Ратмир Мавлиев сообщил, что в 2024 году отремонтировали фасады 19 объектов культурного наследия, ещё четыре здания обновили в 2025 году. В этом году в планах – завершить восстановление двух объектов.