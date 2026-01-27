Пятеро детей и домашний зоопарк: как живёт многодетная семья из Уфы

2026 год в Башкортостане объявлен Годом большой и дружной семьи, и, как показывает практика, в нашем регионе таких немало. Пётр и Елена воспитывают пятерых детей и содержат настоящий домашний зоопарк, в котором обитают собаки, кошки, черепаха, лошадь и даже свинья. У каждого животного – своя непростая история. Кого-то подобрали на улице, кого-то забрали из приюта, а некоторые и вовсе могли оказаться на скотобойне.

Устоять перед харизмой этой барышни просто невозможно, рассказывают домочадцы. Роза, именно так зовут мини-пига, с первых минут знакомства покорила сердца всех членов семьи, но прежде чем найти любящих и заботливых хозяев, свинка прошла непростой путь, а начинался он в питомнике, где мини-пигов разводили на продажу.

Но на Рублёвке Роза прожила недолго. Её первая хозяйка переехала в другую страну и просто не смогла забрать животное с собой. Тогда пристанищем для свинки стал приют, где ей начали искать новый дом. Всё это время Роза то и дело демонстрировала свой непокорный характер, и, как отмечают нынешние хозяева, время от времени делает это до сих пор.

Елена и Пётр – обладатели домашнего зоопарка: кроме Розы, здесь живут пять собак, две кошки, черепаха и даже пони по кличке Звёздочка.

Увидев объявление о продаже животного и, взвесив все «за» и «против», Елена решилась на покупку, и, как выяснилось позже, приобретение оказалось ещё и с бонусом.

Сейчас домочадцы готовятся к пополнению и тщательно изучают в интернете всю необходимую информацию. Рассказывают: каждое животное для них – полноценный член семьи. Любить братьев наших меньших Елена и Пётр с малых лет учат и своих детей. Так, юная Дарина все деньги, подаренные на день рождения, пожертвовала приютам.

А вот Демьян в детстве посещал школу хендлеров, где получил все необходимые знания по уходу за собаками, и, стоит отметить, сейчас он активно применяет их на практике. Так, недавно в доме появился пёс по кличке Зефир, из-за издевательств прошлых хозяев сильно пострадала психика животного.

Во дворе дома обитают хаски – Мия и Велес. Их хозяева тоже взяли из приюта, а вот рыжего котика по кличке Чипс с улицы принесли дети. У каждого из питомцев свой нрав и характер, и удивительно, как такие разные животные уживаются под одной крышей.