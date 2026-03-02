В Башкирии многодетная семья спаслась из пожара

В ночь с 1 на 2 марта в Аскинском районе произошёл крупный пожар. Подробности инцидента рассказали в МЧС.

Огнём охватило одноэтажный бревенчатый дом и веранду в деревне Старокочкильдино. В момент пожара в жилище находились двое взрослых и четверо детей в возрасте от года до 16 лет. К счастью, в доме был установлен пожарный извещатель. Семья благополучно эвакуировалась.