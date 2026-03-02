В Башкирии многодетная семья спаслась из пожара

В ночь с 1 на 2 марта в Аскинском районе произошёл крупный пожар. Подробности инцидента рассказали в МЧС.
Огнём охватило одноэтажный бревенчатый дом и веранду в деревне Старокочкильдино. В момент пожара в жилище находились двое взрослых и четверо детей в возрасте от года до 16 лет. К счастью, в доме был установлен пожарный извещатель. Семья благополучно эвакуировалась.
Тушением пожара занимались добровольные пожарные бригады сел Урмиязы и Кубиязы. Огонь уничтожил дом полностью. Его восстановление под вопросом. Пока семья расположится у родственников.
Фото: МЧС по РБ.