В Уфе прошли мероприятия в память о жертвах Холокоста

В Уфе почтили память жертв Холокоста. Ровно 81 год назад советская армия в ходе Великой Отечественной войны освободила крупнейший концентрационный лагерь «Освенцим».

Всего в годы Второй мировой от рук нацистов погибло более шести миллионов евреев. Большая часть из них – это жители оккупированных территорий СССР.

На площадке ГКЗ «Башкортостан» организовали передвижную выставку, на которой школьники могли подробно изучить исторический вопрос. На мемориальном концерте звучали композиции, посвященные трагическим событиям.

