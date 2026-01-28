В Уфе прошли мероприятия в память о жертвах Холокоста

В Уфе почтили память жертв Холокоста. Ровно 81 год назад советская армия в ходе Великой Отечественной войны освободила крупнейший концентрационный лагерь «Освенцим».

Всего в годы Второй мировой от рук нацистов погибло более шести миллионов евреев. Большая часть из них – это жители оккупированных территорий СССР.