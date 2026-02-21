В Уфе прошёл турнир по кикбоксингу памяти бойца СВО

В Уфе прошёл республиканский турнир по кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт». В Центре спортивной подготовки Баталовой собрались более 170 участников от 13 лет и старше. Соревнования были посвящены памяти бойца специальной военной операции Альфреда Усманова. Турнир проходил три дня, на второй день стартовали первые поединки.
На этой площадке спортсмены нарабатывали опыт. Турнир является подготовительным этапом перед первенством Приволжского федерального округа, который пройдёт в марте. Ильнар Ишимбаев – спортсмен, выступающий в кулачных боях, решил поддержать юных участников, ведь он сам раньше занимался кикбоксингом.