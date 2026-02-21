В Уфе прошёл турнир по кикбоксингу памяти бойца СВО

В Уфе прошёл республиканский турнир по кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт». В Центре спортивной подготовки Баталовой собрались более 170 участников от 13 лет и старше. Соревнования были посвящены памяти бойца специальной военной операции Альфреда Усманова. Турнир проходил три дня, на второй день стартовали первые поединки.