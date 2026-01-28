Госавтоинспекция Башкирии усиливает контроль за автобусами

Сегодня, 28 января, в республике стартовали специализированные профилактические мероприятия «Автобус». Сотрудники ГАИ усилят контроль за соблюдением водителями автобусов ПДД, техническим состоянием транспортных средств, а также режимом труда и отдыха водителей.

По итогам 2025 года в Башкирии зарегистрировано 142 ДТП с участием автобусов, в которых погибли 9 человек и 202 получили ранения.

Как сообщили в ГАИ, главная задача мероприятий — обеспечить безопасность пассажиров общественного транспорта.

Профилактические мероприятия продлятся до 26 февраля включительно. В ведомстве призвали пассажиров с пониманием отнестись к проверкам, так как все усилия направлены на сохранение жизни и здоровья людей.