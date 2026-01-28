Уфимка с подельниками убила и расчленила бывшего сожителя

В Уфе перед судом предстанет 35-летняя местная жительница, обвиняемая в убийстве с особой жестокостью.

По данным прокуратуры, в декабре 2024 года женщина вместе со своим новым сожителем решила забрать вещи из квартиры бывшего партнера на улице В. Лесунова. По пути они познакомились с мужчиной, который согласился им помочь.

При встрече в квартире произошел конфликт. Как утверждает следствие, злоумышленники нанесли потерпевшему множество ударов руками, ногами, скалкой и ножом по голове и телу, а затем передавили ему шею ногами, что и стало причиной смерти.

Чтобы скрыть преступление, обвиняемая с одним из сообщников расчленили труп, упаковали останки в полимерные мешки и вывезли в лес.