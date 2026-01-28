В Уфе парня затянуло в самодельный станок

Выяснилось, что оператора допустили к работе без проведения инструктажей и стажировки. В качестве инструмента рабочий использовал два абразивных круга, предназначенных для болгарки. Он держал деталь в руках во время обработки, прижимая её к вращающемуся абразивному кругу, так как на станке отсутствовали приспособления и упоры для закрепления и удерживания обрабатываемой детали. На предприятии самовольно изменили конструкцию токарно-винторезного станка. Он использовался не по назначению, а для абразивной обработки и заточки инструментов и деталей.