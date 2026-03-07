В Уфе появилась пекарня с кулинарными блюдами со всего мира

Французский завтрак, башкирский обед и норвежский ужин. В Уфе появилась пекарня, которая за одним столом объединила кулинарные традиции всего мира. В меню – около 30 наименований: от французского лоранского пирога и австрийского штруделя до башкирского зур-бэлиша.

Чтобы понять душу народа, нужно изучить его кухню. Здесь, в небольшой пекарне в центре Уфы, создают пироги, которые веками готовили хозяйки в разных уголках планеты. Процесс готовки как дома: тесто раскатывают вручную, начинка из натуральных продуктов – никаких полуфабрикатов и усилителей вкуса. К тому же, все позиции подходят под категорию «Халяль», поэтому насладиться выпечкой может каждый.

Пекарне всего месяц, но уже появились постоянные клиенты. Кто-то ностальгирует по европейским путешествиям, кто-то хочет попробовать что-то новое. А кто-то просто желает, чтобы дома пахло пирогами, даже если нет времени стоять у плиты.