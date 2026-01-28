Жители Благоварского района хотят отремонтировать водонапорную башню по ППМИ

В Башкортостане в очередной раз стартует конкурсный отбор программы поддержки местных инициатив. Подать заявки для участия все желающие смогут в период с 29 января по 27 февраля. Для многих населенных пунктов это надежный инструмент для решения наболевших вопросов. Так, в прошлом году в республике поддержали более 700 народных проектов. В этот раз среди участников программы – жители села Староабзаново Благоварского района.

Изрядно поизносилась и проржавела, говорят жители села Староабзаново, глядя на местную водонапорную башню. Более чем за полвека службы сооружение не просто утратило свой первоначальный вид, но и работать стало с перебоями. Особенно часто проблемы с водой возникают летом. До этого выйти из положения помогали новые насосы. Но их регулярная покупка тоже не панацея, рассказывают сельчане. А потому исправить ситуацию они решили с помощью участия в программе поддержки местных инициатив.

В программе жители села Староабзаново участвуют не впервые. Благодаря проекту в 2023 году они привели в порядок два местных кладбища. Для этого было организовано 47 субботников. Местные жители провели огромную работу по расчистке территории от старых деревьев. Привлекли к работе и земляков, которые уже давно уехали из родного села.