Жители Аскинского района хотят отремонтировать дом культуры по ППМИ

Аскинский район принимает активное участие в республиканской программе поддержки местных инициатив. Так, в этом году в деревне Мута-Елга сельчане планируют отремонтировать местный сельский дом культуры – объект сильно пострадал во время пожара.

Карткисяковский сельсовет благодаря программе пополнил свой автопарк новым трактором. Он оснащен навесным оборудованием, однако дополнительное устройство, которое хотят приобрести сельчане, сделает его более функциональным.