С начала зимы из Уфы вывезли 650 тысяч кубометров снега

С начала зимнего сезона из Уфы вывезено 650 тысяч кубометров снега. Из этого объема 120 тысяч кубометров утилизировано на снегоплавильных пунктах. Об этом сообщила администрация столицы.

Фото №1 - С начала зимы из Уфы вывезли 650 тысяч кубометров снега

Для поддержания чистоты на дорогах ежедневно задействовано 360 единиц снегоуборочной техники. В случае обильных осадков коммунальные службы могут оперативно привлечь дополнительно еще 100 единиц техники в аренду.

Помимо этого, ежедневно на расчистке тротуаров, остановок и труднодоступных участков работают около 350 дорожных рабочих, которые убирают снег вручную.

Фото: администрация Уфы.

