С начала зимы из Уфы вывезли 650 тысяч кубометров снега

С начала зимнего сезона из Уфы вывезено 650 тысяч кубометров снега. Из этого объема 120 тысяч кубометров утилизировано на снегоплавильных пунктах. Об этом сообщила администрация столицы.

Для поддержания чистоты на дорогах ежедневно задействовано 360 единиц снегоуборочной техники. В случае обильных осадков коммунальные службы могут оперативно привлечь дополнительно еще 100 единиц техники в аренду.

Помимо этого, ежедневно на расчистке тротуаров, остановок и труднодоступных участков работают около 350 дорожных рабочих, которые убирают снег вручную.