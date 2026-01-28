ЦУР Башкирии оценили участники Всероссийского форума

28 января в Башкирии стартовал Региональный день III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» «Муниципальный рост: новые драйверы развития». Участники мероприятия посетили муниципалитеты республики и ознакомились с лучшими практиками.
Особый интерес гостей, отправившихся по маршруту «Муниципалитет промышленный», вызвали Центр управления республикой и АО «ПОЛИЭФ».
Юрий Сергеевич отметил преимущества АО «ПОЛИЭФ» – единственного производителя терефталевой кислоты и крупного поставщика полиэтилентерефталата в России. Большое впечатление на участника форума произвел процесс очистки воды, который соответствует экологическим стандартам качества.
Справочно:
АО «ПОЛИЭФ» работает с 1985 года. Здесь организуются экскурсионные программы как для взрослого населения, так и детские профориентационные мероприятия, практические занятия по химии и физике. На базе АО «ПОЛИЭФ» в 2023 году открыт первый федеральный «Центр компетенций по экологии, устойчивому развитию и экономике замкнутого цикла в области промышленного туризма». Является победителем Национальной туристической премии «Russian Traveler Awards-2025».
Фото: пресс-служба «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ».