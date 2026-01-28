ЦУР Башкирии оценили участники Всероссийского форума

ЦУР Башкирии – уникальный комплекс. Приятно удивил комплексный подход к обратной связи, которая выстроена с жителями республики. Чувствуется серьезная проработка проблем по всем направлениям. Выстроено взаимодействие с сетевыми компаниями, что позволяет оперативно решать все вопросы большого региона, связанные с теплоснабжением, водоснабжением, вывозом ТКО. Отрабатываются бытовые вопросы, которые ежедневно волнуют жителей. Уверен, это уже сделало жизнь населения Башкирии более качественной, интересной, а главное – удобной. Мы будем обязательно использовать практику коллег в своем регионе.

Юрий Нестеров, глава администрации Чердаклинского района Ульяновской области