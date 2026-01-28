ЦУР Башкирии оценили участники Всероссийского форума

28 января в Башкирии стартовал Региональный день III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» «Муниципальный рост: новые драйверы развития». Участники мероприятия посетили муниципалитеты республики и ознакомились с лучшими практиками.

Фото №1 - ЦУР Башкирии оценили участники Всероссийского форума

Особый интерес гостей, отправившихся по маршруту «Муниципалитет промышленный», вызвали Центр управления республикой и АО «ПОЛИЭФ».

ЦУР Башкирии – уникальный комплекс. Приятно удивил комплексный подход к обратной связи, которая выстроена с жителями республики. Чувствуется серьезная проработка проблем по всем направлениям. Выстроено взаимодействие с сетевыми компаниями, что позволяет оперативно решать все вопросы большого региона, связанные с теплоснабжением, водоснабжением, вывозом ТКО. Отрабатываются бытовые вопросы, которые ежедневно волнуют жителей. Уверен, это уже сделало жизнь населения Башкирии более качественной, интересной, а главное – удобной. Мы будем обязательно использовать практику коллег в своем регионе.

Юрий Нестеров, глава администрации Чердаклинского района Ульяновской области

Юрий Сергеевич отметил преимущества АО «ПОЛИЭФ» – единственного производителя терефталевой кислоты и крупного поставщика полиэтилентерефталата в России. Большое впечатление на участника форума произвел процесс очистки воды, который соответствует экологическим стандартам качества.

Справочно:

АО «ПОЛИЭФ» работает с 1985 года. Здесь организуются экскурсионные программы как для взрослого населения, так и детские профориентационные мероприятия, практические занятия по химии и физике. На базе АО «ПОЛИЭФ» в 2023 году открыт первый федеральный «Центр компетенций по экологии, устойчивому развитию и экономике замкнутого цикла в области промышленного туризма». Является победителем Национальной туристической премии «Russian Traveler Awards-2025».

Фото: пресс-служба «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ». 

