Продукцию Чишминского завода оценила гостья из Крыма

Особый акцент принимающая сторона сделала на экспортных успехах. С 2021 года завод активно поставляет продукцию в Китай, используя технологию флекситанков. Только за 2025 год в КНР отправлено более 14,6 тысячи тонн рапсового масла. А география поставок чишминского шрота и лузги включает Латвию и Беларусь. Площадка – пример того, как традиционные производства, модернизированные с применением высоких технологий и ориентированные на экспорт, становятся драйверами развития муниципалитетов.