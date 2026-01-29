Продукцию Чишминского завода оценила гостья из Крыма

Федеральные гости в рамках регионального дня III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» «Муниципальный рост: новые драйверы развития» посетили Чишминский маслоэкстракционный завод. Делегация не только оценила экономический потенциал производства, но и лично попробовала продукцию.
Для гостей провели презентацию предприятия, входящего в агрохолдинг «Сигма». Сегодня это современное производство с ежесуточной мощностью переработки до 1000 тонн масличных культур. В цехе рафинации выпускается свыше 300 тонн готового масла в день. Также завод производит гранулированную лузгу для биотоплива и шрот для животноводства – обеспечивает безотходность производства.
Особый акцент принимающая сторона сделала на экспортных успехах. С 2021 года завод активно поставляет продукцию в Китай, используя технологию флекситанков. Только за 2025 год в КНР отправлено более 14,6 тысячи тонн рапсового масла. А география поставок чишминского шрота и лузги включает Латвию и Беларусь. Площадка – пример того, как традиционные производства, модернизированные с применением высоких технологий и ориентированные на экспорт, становятся драйверами развития муниципалитетов.
Также в Чишминском районе состоялась инвестиционная сессия, где глава района Ришат Мансуров рассказал о стратегиях привлечения инвестиций и поддержки местного бизнеса.
Фото: газета «Родник Плюс».