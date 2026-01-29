В Башкирии арестовали мужчин за продажу и покупку тротиловых шашек

50-летнего жителя Салавата задержали за незаконный оборот взрывчатых веществ. Как сообщили в МВД республики, оперативники выявили факт сбыта тротиловых шашек.

По данным следствия, ранее судимый 50-летний мужчина более 20 лет назад, в период членства в организованной преступной группе, незаконно хранил взрывчатые вещества. В начале 2026 года он передал три тротиловые шашки общим весом 993 гр своему знакомому — 30-летнему жителю Кумертау.

В ходе обыска у фигуранта была изъята еще одна тротиловая шашка. Судебная экспертиза подтвердила, что изъятые предметы являются взрывчатыми веществами промышленного изготовления, пригодными для совершения взрывов.

В отношении 50-летнего жителя Салавата возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении и сбыте взрывчатых веществ. Его 30-летний знакомый из Кумертау стал фигурантом дела о незаконном приобретении таких веществ. Мужчин арестовали. Расследование продолжается.