В Башкирии мужчина на снегоходе провалился под лёд

Спасатели предупредили, что весенний лед очень опасен. Днём держится плюсовая температура, солнечные лучи разрушают лёд сверху, снизу его подтачивает вода. Толщина ещё может казаться достаточной, но лёд становится рыхлым, насыщается влагой и теряет прочность. Под снегом невозможно заметить ни промоины, ни трещины, ни участки с ослабленным льдом. Те, кто выезжают на весенний лед на технике, подвергают себя еще большему риску, так как снегоход многократно увеличивает нагрузку на ослабленный покров.