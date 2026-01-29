Врачи Уфы спасли новорождённых двойняшек

Первый мальчик в крайне тяжелом состоянии при рождении имел вес всего 1300 граммов и рост 38 см. Второй мальчик весил 1580 граммов при росте 41 см. Новорожденные не смогли самостоятельно задышать и нуждались в экстренной интубации. Мальчикам вводился специальный препарат для раскрытия легких. Оба малыша получали необходимое комплексное лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных.