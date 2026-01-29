Врачи Уфы спасли новорождённых двойняшек

В РКБ им. Куватова в Уфе спасли жизнь новорождённых мальчиков. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения.
Двойняшки страдали гипоксией. У одного из малышей зафиксировали двукратное обвитие пуповины вокруг шеи. Было принято решение о проведении экстренного кесарева сечения на 33-й неделе беременности.
Первый мальчик в крайне тяжелом состоянии при рождении имел вес всего 1300 граммов и рост 38 см. Второй мальчик весил 1580 граммов при росте 41 см. Новорожденные не смогли самостоятельно задышать и нуждались в экстренной интубации. Мальчикам вводился специальный препарат для раскрытия легких. Оба малыша получали необходимое комплексное лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных.
К счастью, 34-дневное интенсивное лечение дало результат. Малыши были выписаны домой с положительной динамикой. К выписке первый мальчик набрал вес до 2153 граммов, а его рост достиг 44 см. Второй малыш – до 2779 граммов при росте 47 см.
Фото: министерство здравоохранения РБ.