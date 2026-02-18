Терпел до последнего: в Башкирии врачи спасли мужчину с гангреной

В Аскинской больнице медики провели операцию 66-летнему мужчине, который поступил с острыми болями в животе. Как сообщили в Минздраве региона, пациент долгое время игнорировал симптомы и не обращался за помощью, что привело к тяжелым последствиям.

При осмотре у него обнаружили огромную пахово-мошоночную грыжу размером 20х15 см. Во время экстренной операции хирурги вскрыли грыжевой мешок и выявили гангрену, которая поразила 1,5 м тонкой кишки. Врачи провели резекцию пораженного участка с выведением илеостомы.

Благодаря своевременному вмешательству пациенту удалось спасти жизнь. Сейчас мужчина выписан с улучшением. Через год ему предстоит повторная операция по удалению илеостомы.