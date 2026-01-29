За дерзкий рейд в тыл врага: танкист из Башкирии награжден медалью «За отвагу»

Уроженец села Шарипово Кушнаренковского района прибыл в краткосрочный отпуск из зоны боевых действий. В настоящее время Айнур выполняет боевые задачи на Краснолиманском направлении.

Фото №1 - За дерзкий рейд в тыл врага: танкист из Башкирии награжден медалью «За отвагу»

Военнослужащий с позывным «Василек» родился и вырос в Чишминском районе. Он прошел срочную службу в Ракетных войсках стратегического назначения. Демобилизовавшись, работал на стройках и сварщиком. В 2013 году Айнур женился и переехал в село Шарипово.

Решение вернуться на службу он принял в 2024 году. подписав контракт с Министерством обороны РФ.

Хотел себя проверить, на что я способен. Мой свояк Раиль, позывной «Ромашка» в зоне проведения СВО с начала 2024 года. У супруги после услышанного, что я пойду контрактником – слезы, истерика. «У тебя трое детей, куда ты?». Летом отговорила, но затем уступила.

позывной «Василек»

Более года Айнур служит в танковом батальоне им. Сергея Зорина в составе Башкирского мотострелкового полка. В звании ефрейтора он является оператором-наводчиком современного танка Т-90М «Прорыв».

Каждый экипаж в нашем батальоне как одна семья. Командир танка из Омска, механик – водитель из Белорецка. Понимаем друг друга почти с полуслова. Пережили всякое, делим радости, огорчения вместе. Танк Т-90 М «Прорыв» один из мощных и современных танков нашей армии в зоне специальной военной операции. При стрельбе уникальная точность на поражение. Координаты для обстрела противника предоставляют операторы БПЛА. Как только цель достигается, танк моментально покидает и меняет свои позиции. Танковый батальон выполняет различные задачи, как наступательные, так и оборонительные, также оказывает огневую поддержку. Я оператор-наводчик, у меня система управления огнем, которая обладает универсальностью. Называем мы ее «Чебурашкой» – это управление башней, пушкой. Наш экипаж – одна семья.

позывной «Василек»

Военнослужащий принимал участие в боевых действиях на Краснолиманском направлении. За успешное выполнение задачи без потерь весь экипаж был представлен к наградам. Сам «Василек» удостоен медали «За отвагу». В ходе операции танковый расчет совершил смелый выезд в тыл противника, где прямой наводкой уничтожил укрепленный опорный пункт.

Первый бой, там без страха невозможно. А потом уже все обыденно, просто делаешь свою работу. Через 20 дней проведенных на линии соприкосновения уходим на отдых. Живем в блиндажах, которые своими руками построили. Там все находится под землей, иначе нельзя, жить на земле невозможно.

позывной «Василек»

Дома военнослужащего ждут трое сыновей, пишут в издании «Авангард». Старший, Эмиль, уже понимает, где отец. Каждый раз, прощаясь, мальчик говорит: «Береги себя!».

Я очень счастлив, что побывал в отпуске в кругу семьи, поэтому он пролетел быстро и незаметно. Уезжать всегда грустно, но надо возвращаться на фронт. Победа не за горами, наши войска ощутимо продвигаются вперед.

позывной «Василек»

