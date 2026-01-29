За дерзкий рейд в тыл врага: танкист из Башкирии награжден медалью «За отвагу»

Каждый экипаж в нашем батальоне как одна семья. Командир танка из Омска, механик – водитель из Белорецка. Понимаем друг друга почти с полуслова. Пережили всякое, делим радости, огорчения вместе. Танк Т-90 М «Прорыв» один из мощных и современных танков нашей армии в зоне специальной военной операции. При стрельбе уникальная точность на поражение. Координаты для обстрела противника предоставляют операторы БПЛА. Как только цель достигается, танк моментально покидает и меняет свои позиции. Танковый батальон выполняет различные задачи, как наступательные, так и оборонительные, также оказывает огневую поддержку. Я оператор-наводчик, у меня система управления огнем, которая обладает универсальностью. Называем мы ее «Чебурашкой» – это управление башней, пушкой. Наш экипаж – одна семья.

позывной «Василек»