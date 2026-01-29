За дерзкий рейд в тыл врага: танкист из Башкирии награжден медалью «За отвагу»

Уроженец села Шарипово Кушнаренковского района прибыл в краткосрочный отпуск из зоны боевых действий. В настоящее время Айнур выполняет боевые задачи на Краснолиманском направлении.
Военнослужащий с позывным «Василек» родился и вырос в Чишминском районе. Он прошел срочную службу в Ракетных войсках стратегического назначения. Демобилизовавшись, работал на стройках и сварщиком. В 2013 году Айнур женился и переехал в село Шарипово.
Решение вернуться на службу он принял в 2024 году. подписав контракт с Министерством обороны РФ.
Более года Айнур служит в танковом батальоне им. Сергея Зорина в составе Башкирского мотострелкового полка. В звании ефрейтора он является оператором-наводчиком современного танка Т-90М «Прорыв».
Военнослужащий принимал участие в боевых действиях на Краснолиманском направлении. За успешное выполнение задачи без потерь весь экипаж был представлен к наградам. Сам «Василек» удостоен медали «За отвагу». В ходе операции танковый расчет совершил смелый выезд в тыл противника, где прямой наводкой уничтожил укрепленный опорный пункт.
Дома военнослужащего ждут трое сыновей, пишут в издании «Авангард». Старший, Эмиль, уже понимает, где отец. Каждый раз, прощаясь, мальчик говорит: «Береги себя!».
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «Авангард».