Федеральные эксперты высоко оценили инвестклимат в Башкирии

Башкортостан – в числе лидеров, формирующих благоприятный инвестиционный климат. Об этом рассказал первый заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив Игорь Карачин в ходе выступления на одной из секций форума «Малая родина – сила России». По его словам, республика не останавливается на достигнутом и постоянно вырабатывает новые решения, делясь опытом с коллегами из других регионов.