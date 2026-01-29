В Башкирии стартовали профилактические мероприятия «Автобус»

Забота о безопасности пассажиров, выбирающих общественный транспорт. В республике стартовали профилактические мероприятия «Автобус». Сотрудники Госавтоинспекции с сегодняшнего дня будут уделять особое внимание соблюдению водителями требований безопасности. Также будет проверяться техническое состояние автобуса и то, как соблюдается режим труда и отдыха водителей пассажирского транспорта. Мероприятия продлятся до 26 февраля.