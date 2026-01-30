Радий Хабиров озвучил Послание Госсобранию Башкирии – 2026

Всё для победы – главная
задача на 2026 год. Таков был ключевой смысл Послания Главы Башкортостана,
которое Радий Хабиров озвучил Госсобранию. Руководитель региона обозначил
основные цели, которые стоят перед властями республики.
Нужна полная
мобилизация общества, единение всех для победы над врагом. При этом что важно: воюет
страна не с украинским народом, а националистическими формированиями, которые
сейчас стоят во главе Незалежной. Радий Хабиров поблагодарил всех
неравнодушных, которые вносят посильный вклад в общее дело. Кто-то просто вяжет
носки для бойцов, кто-то собирает гумконвои и сопровождает на передовую.
Время полутонов
прошло. Мы с вами, уважаемые коллеги, обязаны быть бескомпромиссными. Мы
открыто определили свою позицию в феврале 2022 года и остаемся ей верны. Я сегодня
говорю искреннее спасибо жителям Башкортостана, которые все эти сложнейшие
четыре года проявляют решимость и сплочённость. Делают всё для победы. Со
времён Великой Отечественной войны наше общество не знало такого единства.
Предприятия, общественные организации, предприниматели, медики, учителя, аграрии,
пенсионеры, школьники, волонтёры – каждый вносит свой вклад в поддержку бойцов
и их семей. Люди плетут маскировочные сети, льют окопные свечи, собирают
посылки, пишут письма.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
В регионе отлажена
сборка беспилотников. Опытные испытания прошла башкирская разработка под
названием «Кыш Бабай». Радий Хабиров дал поручение на 50% увеличить объемы
поставок БПЛА в войска. Глава республики поблагодарил тех, кто подписывает
контракт, вступая в ряды новых беспилотных войск. Радий Хабиров также поручил
проводить комплексную работу по реабилитации бойцов и их социализации. Нужно
предоставлять им адаптированные автомобили, создавать доступную среду дома. Поручил
восстановить поддержку для родственников бойцов – санаторно-курортное лечение.
На базе санатория «Талкас» создадут восстановительный центр для участников СВО.
Глава региона выступил за создание единой цифровой платформы для планирования и
запуска мер поддержки для бойцов. Ветераны уже занимают управленческие позиции
в структуре власти, на предстоящих выборах в Госдуму их будет ещё больше.
Одним из ключевых
направлений моей кадровой политики станет интеграция участников СВО в органы
государственной и муниципальной власти. Для этого в продолжение президентского
проекта «Время героев» в республике действует региональная программа «Герои
Башкортостана». 70 человек, которые прошли отбор, проходят обучение и
стажировки. Часть из них уже трудоустроены в муниципалитеты и бюджетные
организации. Три депутата Государственного Собрания приняли участие в
специальной военной операции. Депутатами органов местного самоуправления стали
95 ветеранов, трое из них возглавили сельские поселения. Как вы знаете, впереди
у нас выборы в Государственную Думу и Уфимский городской совет. Обращаюсь ко
всем политическим партиям, которые будут участвовать в выборах, в первую
очередь, к «Единой России». Думаю, будет справедливым, если в число кандидатов
в депутаты войдут участники специальной военной операции. А по итогам выборов в
качестве представителей той или иной партии от Республики Башкортостан в
Государственной Думе и Горсовете будут люди, защищавшие нашу Родину.