Радий Хабиров озвучил Послание Госсобранию Башкирии – 2026

Одним из ключевых направлений моей кадровой политики станет интеграция участников СВО в органы государственной и муниципальной власти. Для этого в продолжение президентского проекта «Время героев» в республике действует региональная программа «Герои Башкортостана». 70 человек, которые прошли отбор, проходят обучение и стажировки. Часть из них уже трудоустроены в муниципалитеты и бюджетные организации. Три депутата Государственного Собрания приняли участие в специальной военной операции. Депутатами органов местного самоуправления стали 95 ветеранов, трое из них возглавили сельские поселения. Как вы знаете, впереди у нас выборы в Государственную Думу и Уфимский городской совет. Обращаюсь ко всем политическим партиям, которые будут участвовать в выборах, в первую очередь, к «Единой России». Думаю, будет справедливым, если в число кандидатов в депутаты войдут участники специальной военной операции. А по итогам выборов в качестве представителей той или иной партии от Республики Башкортостан в Государственной Думе и Горсовете будут люди, защищавшие нашу Родину.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан