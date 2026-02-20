Радий Хабиров встретился с новым начальником Росгвардии по Башкирии

Глава республики встретился с новым начальником Управления Росгвардии по Башкортостану. На эту должность назначен полковник полиции Александр Голуб. Ранее он занимал аналогичную должность в республике Марий Эл.

Заместитель командующего Приволжским ордена Жукова округом войск нацгвардии Роман Макаров представил нового начальника управления и обозначил задачи, которые стоят перед ним, а также выразил уверенность в эффективном взаимодействии регионального подразделения ведомства с управленческой командой Башкортостана. Глава республики поздравил Александра Голуба с назначением и пожелал успехов в службе.