Радий Хабиров встретился с новым начальником Росгвардии по Башкирии

Глава республики встретился с новым начальником Управления Росгвардии по Башкортостану. На эту должность назначен полковник полиции Александр Голуб. Ранее он занимал аналогичную должность в республике Марий Эл.

Заместитель командующего Приволжским ордена Жукова округом войск нацгвардии Роман Макаров представил нового начальника управления и обозначил задачи, которые стоят перед ним, а также выразил уверенность в эффективном взаимодействии регионального подразделения ведомства с управленческой командой Башкортостана. Глава республики поздравил Александра Голуба с назначением и пожелал успехов в службе.

У нас слаженные отношения с Управлением Росгвардии по Башкортостану. Будем и дальше взаимодействовать, решать общие вопросы. Мы помогали экипировать бойцов ведомства, которые выполняют задачи специальной военной операции. Продолжим эту работу.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
