В Башкирии спасатели вызволили семью из снежного плена

Вчера вечером, 30 января, в экстренные службы поступило сообщение о транспортном происшествии на автодороге между деревней Хасаново и селом Старый Сибай в Баймакском районе. Автомобиль с пассажирами застрял на дороге.

На место происшествия выехали спасатели Госкомитета РБ по ЧС. Им удалось помочь семье из трех человек, среди которых был 14-летний ребенок.

Ведомство рекомендует водителям воздержаться от дальних поездок в неблагоприятных погодных условиях. В случае экстренной ситуации следует незамедлительно звонить по номеру 112.