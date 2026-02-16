В Башкирии спасатель вызволил пса из каменной ловушки

Выходные у Фиделя Залилова из Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России выдались необычными. Вместе с друзьями он отправился в Киндерлинскую пещеру, но отдых пришлось отложить — в помощи нуждался четвероногий друг.

У входа в пещеру группу встретил знакомый черный пес. Обычно он бегает здесь с напарником, но в этот раз был один. Спустившись глубже, туристы услышали слабый лай. Оказалось, второй пес провалился в узкую расщелину между ледником и каменной стеной и провел там больше суток.

Фидель, опытный спелеолог, не растерялся. С помощью альпинистского снаряжения он пробрался к псу и вызволил его из ловушки. Когда животное оказалось на свободе, оно принялось радостно облизывать спасателя. Друзья аплодировали, а два пса наконец воссоединились.