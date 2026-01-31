В Уфе спасатели вызволили собаку из железной ловушки

В Единую дежурно-диспетчерскую службу Уфы поступил вызов из Калининского района. Заявитель сообщил, что на улице Мелеузовской, между гаражами, застряла собака. Животное скулило и не могло выбраться.

На место выехали спасатели Управления гражданской защиты. Они обнаружили сильно напуганное животное, зажатое металлическими конструкциями. Собака поджимала лапы и не давалась в руки.

С помощью специального оборудования спасателям удалось аккуратно зацепить веревку, сделать крюк и освободить собаку из ловушки.