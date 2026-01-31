Жительницу Башкирии задержали за организацию наркопритона

В Салавате полиция в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявила и ликвидировала наркопритон. Квартиру на улице 30-летия Победы 41-летняя хозяйка систематически предоставляла наркозависимым для употребления запрещенных веществ.

Полицейские зафиксировали противоправную деятельность, задержали посетителей притона и направили их на медосвидетельствование. В отношении всех потребителей составлены административные протоколы.

Хозяйка квартиры задержана по подозрению в сбыте наркотиков. В отношении нее возбуждены три уголовных дела: за организацию притона, а также за незаконный сбыт и хранение наркотических средств в значительном размере.