В Башкирии помогли задержать нетрезвого автомобилиста

В Кугарчинском районе благодаря бдительности граждан удалось задержать нетрезвого автомобилиста. Об этом рассказали в ГАИ Башкирии.

В чат-бот ГАИ поступило сообщение о нахождении пьяного мужчины за рулём «Шевроле Нива» в хуторе Новохвалынский. Инспекторы задержали водителя на улице Центральной. Мужчина прошёл медицинское освидетельствование, которое подтвердило сильное опьянение.