В Башкирии помогли задержать нетрезвого автомобилиста

В Кугарчинском районе благодаря бдительности граждан удалось задержать нетрезвого автомобилиста. Об этом рассказали в ГАИ Башкирии.
В чат-бот ГАИ поступило сообщение о нахождении пьяного мужчины за рулём «Шевроле Нива» в хуторе Новохвалынский. Инспекторы задержали водителя на улице Центральной. Мужчина прошёл медицинское освидетельствование, которое подтвердило сильное опьянение.
Нерадивым водителем оказался 51-летний местный житель. Теперь ему грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управлять транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. Авто поместили на специализированную стоянку.