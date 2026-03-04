В Башкирии бдительные граждане помогли задержать пьяного водителя

Жители села Архангельское помогли задержать нетрезвого автомобилиста. Об этом рассказали в ГАИ.

Фото №1 - В Башкирии бдительные граждане помогли задержать пьяного водителя

3 марта на дорогах села заметили подозрительную «Ладу». Очевидцы обратились в чат-бот ГАИ. Патрульная машина остановила указанный автомобиль на улице Зеленой. За рулём оказался 22-летний парень из Учалов, который находился в состоянии сильного опьянения. Он с трудом стоял на ногах и вёл себя агрессивно. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался.

Теперь парню грозит административная ответственность. Автомобиль нарушителя отправлен на штрафстоянку.

Фото: ГАИ РБ. 

