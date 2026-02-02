На этой неделе в Башкирии потеплеет до -1°С

В ближайшие дни жителей республики ждет небольшое потепление. Прогноз на понедельник и вторник опубликовал Башгидрометцентр.

Сегодня, 2 февраля, местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, умеренный. Столбики термометров покажут ночью от -5 до -10°С, а при прояснениях температура может опуститься до -15°С. Днем ожидается от -1 до -6°С.