В районе Башкирии лиса напала на собаку

С начала 2026 года диспетчеры Центра обработки вызовов Системы-112 приняли уже более 50 сообщений от граждан о появлении лис вблизи жилых домов.
Один из тревожных случаев произошел 20 января в Кармаскалинском районе, где лиса зашла во двор к местному жителю и напала на собаку. Информация была оперативно передана в соответствующие службы для реагирования.
Специалисты объясняют, что основная причина выхода диких животных к людям – поиск легкодоступной пищи. Источником пропитания для них становятся негерметичные мусорные контейнеры, оставленный на улицах корм для бездомных животных, а также подкармливание со стороны человека.
В большинстве случаев такие животные выглядят нездоровыми и ведут себя нехарактерно: не боятся человека, могут подходить близко, брать пищу из рук или с земли.
Спасатели напоминают основные правила безопасности:
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.