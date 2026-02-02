В районе Башкирии лиса напала на собаку

С начала 2026 года диспетчеры Центра обработки вызовов Системы-112 приняли уже более 50 сообщений от граждан о появлении лис вблизи жилых домов.

Один из тревожных случаев произошел 20 января в Кармаскалинском районе, где лиса зашла во двор к местному жителю и напала на собаку. Информация была оперативно передана в соответствующие службы для реагирования.

Специалисты объясняют, что основная причина выхода диких животных к людям – поиск легкодоступной пищи. Источником пропитания для них становятся негерметичные мусорные контейнеры, оставленный на улицах корм для бездомных животных, а также подкармливание со стороны человека.

В большинстве случаев такие животные выглядят нездоровыми и ведут себя нехарактерно: не боятся человека, могут подходить близко, брать пищу из рук или с земли.

Спасатели напоминают основные правила безопасности:

не приближайтесь и не пытайтесь контактировать. Лисица – дикий хищник и потенциальный переносчик бешенства. Здоровое животное будет избегать человека;

ни в коем случае не кормите лис. Именно легкодоступная пища провоцирует их постоянное появление в населенных пунктах;

не провоцируйте и не пытайтесь прогнать. Избегайте резких движений и криков. Медленно отступите, давая животному путь для отхода;

особенно берегите детей и домашних животных. Не оставляйте детей без присмотра в местах, где были замечены лисы. Выгуливайте собак на поводке;

сохраняйте бдительность в сумерки и ночью, когда лисы наиболее активны;

при экстренной ситуации звоните на номер 112.