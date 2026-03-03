В Башкирии пьяный мужчина избил собаку

В Нефтекамске расследуют нападение 37-летнего местного жителя на собаку и женщину.

Осенью прошлого года находясь в состоянии опьянения мужчина заметил 80-летнюю женщину во дворе дома по улице Социалистической. Пенсионерка гуляла с таксой. Нетрезвый мужчина начал проявлять к ним агрессию, схватил за поводок, начал избивать собаку, бросать об асфальт. Такса получила серьёзные травмы. Мужчина угрожал и хозяйке собаки.