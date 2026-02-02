В Башкирии подростки получили травмы в двух авариях

Минздрав республики сообщил о состоянии детей, пострадавших в ДТП в Учалинском районе и Салавате.

В минувшую субботу в Учалах в аварии пострадал подросток. Как сообщил министр здравоохранения Айрат Рахматуллин, мальчика оперативно доставили в травмпункт Учалинской ЦРБ, где его осмотрел врач-травматолог. После проведения необходимых обследований пациента направили на амбулаторное лечение.

Еще одно происшествие случилось в Салавате. В результате ДТП пострадали двое взрослых и девочка-подросток. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести, она продолжает получать помощь в детской больнице. Для лечения ребенка были организованы консультация по линии санитарной авиации и телемедицинская консультация со специалистами федерального центра.

Взрослые участники аварии также госпитализированы. Женщина находится в нейрохирургическом отделении, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Мужчина после осмотра и обследования отказался от дальнейшей госпитализации и получил рекомендации для амбулаторного лечения.