В Башкирии фиксируется рост заболеваемости гриппом А (H3N2)

В Башкирии зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
По данным ведомства, прирост заболеваемости за неделю составил 0,2%. При этом почти половина всех заболевших (46,2%) — это дети в возрасте до 14 лет.
В циркуляции продолжает доминировать вирус гриппа А (H3N2). В образовательных учреждениях продолжаются утренние «фильтры», а при превышении порога заболеваемости ОРВИ среди детей в 20% вводятся дополнительные ограничительные меры.