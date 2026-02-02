В Башкирии фиксируется рост заболеваемости гриппом А (H3N2)

В Башкирии зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Фото №1 - В Башкирии фиксируется рост заболеваемости гриппом А (H3N2)

По данным ведомства, прирост заболеваемости за неделю составил 0,2%. При этом почти половина всех заболевших (46,2%) — это дети в возрасте до 14 лет.

В циркуляции продолжает доминировать вирус гриппа А (H3N2). В образовательных учреждениях продолжаются утренние «фильтры», а при превышении порога заболеваемости ОРВИ среди детей в 20% вводятся дополнительные ограничительные меры.

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ