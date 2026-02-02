Погода в Башкирии: сильный снег, гололед и ветер до 14 м/с

Завтра, 3 февраля, на территории республики ожидается облачная погода. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег. Днем также снег, который местами может усилиться до сильного. В отдельных районах возможны гололед, снежные заносы, снежный накат и гололедица на дорогах. В Зауралье существенных осадков не ожидается.
Ветер южный и юго-восточный, ночью 5-10 м/с, днем усилится до 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит -3, -8°C, местами до -11, -16°C, днем — до -1, -6°C.
На отдельных участках дорог видимость во время снегопада может ухудшиться до 1-2 км.