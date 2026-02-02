Погода в Башкирии: сильный снег, гололед и ветер до 14 м/с

Завтра, 3 февраля, на территории республики ожидается облачная погода. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег. Днем также снег, который местами может усилиться до сильного. В отдельных районах возможны гололед, снежные заносы, снежный накат и гололедица на дорогах. В Зауралье существенных осадков не ожидается.