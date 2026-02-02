В Башкирии женщину вселили в дом, из которого ее выгнал бывший муж

В Благовещенском районе судебные приставы исполнили решение суда о вселении женщины в общий с бывшим супругом дом.

После развода мужчина, оставшись в частном доме, начал препятствовать вселению бывшей жены, фактически вынудив ее более месяца жить в бане. После безуспешных попыток договориться женщина обратилась в суд.

Суд удовлетворил иск, признав ее право на проживание в доме. Однако мужчина проигнорировал это решение. Исполнительный лист был передан в местное отделение судебных приставов для принудительного исполнения.

Прибыв на место, судебные приставы-исполнители разъяснили должнику правовые последствия, включая административную ответственность. Несмотря на его сопротивление, в присутствии понятых женщину вселили в дом, а бывший супруг передал ей ключи от жилья.