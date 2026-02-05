В Уфе женщине извлекли из уха наконечник ручки

В Уфе врачи городской больницы №21 провели необычную операцию. У 45-летней женщины из уха извлекли металлический наконечник от ручки.

Как рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, пациентка обратилась к врачам с жалобами на постоянную боль и дискомфорт в ухе. Компьютерная томография показала, что глубоко в тканях находится инородное тело. Женщина не смогла объяснить, как предмет там оказался.

Извлечение было сложным. Наконечник находился близко к околоушной слюнной железе и лицевому нерву. Операцию успешно провели челюстно-лицевые хирурги. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо.