68-летней жительнице Башкирии потребовалась помощь санавиации

13 февраля санитарная авиация вылетела в Сибай. Помощь медиков потребовалась 68-летней женщине, перенесшей несколько сложных хирургических вмешательств.
Как рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, за последние пять месяцев пациентке сделали ангиопластику, аортокоронарное шунтирование и установку стента. Из-за тяжелых сопутствующих заболеваний дальнейшее лечение требовало особого подхода и согласования с врачами разных профилей.
Прибывшие на место медики санавиации провели всестороннюю консультацию и разработали оптимальный план дальнейших действий. Женщина получила необходимые рекомендации опытных докторов.