68-летней жительнице Башкирии потребовалась помощь санавиации

13 февраля санитарная авиация вылетела в Сибай. Помощь медиков потребовалась 68-летней женщине, перенесшей несколько сложных хирургических вмешательств.

Как рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, за последние пять месяцев пациентке сделали ангиопластику, аортокоронарное шунтирование и установку стента. Из-за тяжелых сопутствующих заболеваний дальнейшее лечение требовало особого подхода и согласования с врачами разных профилей.