В Башкирии 2 февраля стартует региональный этап чемпионата «Профессионалы»

Состязания пройдут по 152 компетенциям в основной возрастной категории и по 42 — в категории «Юниоры». В мероприятиях примут участие около 750 учащихся среднего профессионального образования и 210 школьников. Конкурсанты, успешно выступившие на соревнованиях, могут сразу получить предложение о трудоустройстве на предприятиях, ставших партнерами регионального этапа, а также пройти стажировку по выбранным ими направлениям.