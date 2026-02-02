В Башкирии 2 февраля стартует региональный этап чемпионата «Профессионалы»

Мероприятия регионального этапа Всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы» пройдут 2–13 февраля в Башкортостане, сообщили в министерстве просвещения республики. Соревнования будут организованы в соответствии с целями федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».

Региональный этап чемпионатного движения «Профессионалы», проходящий под темой «Сила в единстве: Профессионалы будущего», является важным инструментом реализации федерального проекта «Профессионалитет» и подготовки кадров для реального сектора экономики. <…> Чемпионат позволяет выстроить прямое взаимодействие системы среднего профессионального образования с работодателями и обеспечить практико-ориентированную подготовку специалистов, востребованных промышленностью и социальной сферой.

Ильдар Мавлетбердин, министр просвещения РБ 

Состязания пройдут по 152 компетенциям в основной возрастной категории и по 42 — в категории «Юниоры». В мероприятиях примут участие около 750 учащихся среднего профессионального образования и 210 школьников. Конкурсанты, успешно выступившие на соревнованиях, могут сразу получить предложение о трудоустройстве на предприятиях, ставших партнерами регионального этапа, а также пройти стажировку по выбранным ими направлениям.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

